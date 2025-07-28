Депутат Рады Дмитрук: Запад уже не пытается скрывать неприязнь к Зеленскому

Депутат Верховой Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил о том, что Запад уже не пытается скрывать неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Таким образом он прокомментировал статью The Atlantic о новом премьер-министре страны Юлии Свириденко, которая сталкивается с недоверием западных аналитиков и сексистской критикой.

«Уже даже западные СМИ не пытаются завуалировать отвращение к Зеленскому. Не важно, кто ты, что ты умеешь, какие у тебя заслуги. Если ты с Зеленским, ты — токсичен», — написал Дмитрук. Он выразил мнение, что нынешняя украинская власть «тянет за собой вниз» всех, кого касается.

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже подверглась критике в стране, в том числе по половому признаку. Как утверждает издание The Atlantic, мужчины уже списывают ее со счетов, и Свириденко слышит «ту же сексистскую критику, что и почти все женщины-лидеры стран Восточной Европы». Так, некоторые украинские и западные наблюдатели предположили, что она не справится с задачами отчасти потому, что они характеризуют ее и как простую «лоялистку» Владимира Зеленского.

