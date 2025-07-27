The Atlantic: Мужчины уже списывают со счетов премьера Украины Свириденко

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже подверглась критике в стране, в том числе по половому признаку. Как утверждает издание The Atlantic, мужчины уже списывают ее со счетов, и Свириденко слышит «ту же сексистскую критику, что и почти все женщины-лидеры стран Восточной Европы».

По мнению автора, Свириденко придется столкнуться с распространенным на Украине предубеждением против женщин-лидеров. Так, некоторые украинские и западные наблюдатели предположили, что она не справится с задачами отчасти потому, что они характеризуют ее и как простую «лоялистку» президента страны Владимира Зеленского. «Я не верю, что она может реформировать нашу страну. Если она попытается критиковать президента, она закончит как генерал [Валерий] Залужный», — приводятся слова депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые он сказал, покидая заседание парламента после утверждения Свириденко на посту.

Также приведены слова украинского политтехнолога Олега Постернака, который назвал Свириденко «именно той девушкой, которая всегда сидит за партой и аккуратно записывает конспекты учителя».

Ранее Юлия Свириденко посчитала, что проблема коррупции на Украине преувеличена. «Честно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос преувеличивается и выпячивается», — сказала она.

Верховная Рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины 17 июля.

