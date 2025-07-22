Новый украинский премьер оценила проблему коррупции в стране словом «преувеличена»

Премьер Свириденко: Проблема коррупции на Украине преувеличена

Проблема коррупции на Украине преувеличена. Об этом заявила новый премьер-министр республики Юлия Свириденко в интервью Bloomberg.

«Честно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос преувеличивается и выпячивается», — сказала она. По мнению политика, хотя в опросах подавляющее большинство украинцев считает коррупцию широко распространенной проблемой, далеко не все из них сталкивались с ней лично.

Политик также подчеркнула, что сторонние наблюдатели оценивают Украину по другим параметрам.

При этом во вторник, 22 июня, Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически лишит самостоятельности Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. В свою очередь, Директор бюро призвал президента Украины Владимира Зеленского не подписывать данный законопроект, так как он уничтожит украинскую антикоррупционную инфраструктуру.