В ДНР заявили об оперативном окружении ВСУ

Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение в районе шахты «Родинской» в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в оперативное окружение в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«После освобождения Новоэкономического и Новоторецкого сейчас ожесточенные бои идут в районе шахты "Родинской" и населенного пункта одноименного. И там у противника, особенно в районе шахты, очень серьезные проблемы», — рассказал Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, если ВСУ не выведут бойцов с территории шахты в течение одного-двух дней, они попадут в окружение. Кимаковский добавил, что украинские подразделения на данном участке фронта уже находятся «фактически в оперативном окружении».

Ранее сообщалось, что российские военные активно наступают на покровском направлении в ДНР. Уточнялось, что армия РФ в том числе охватывает Мирноград с флангов.

