Стало известно об активном наступлении ВС России на покровском направлении

ВС России активно наступают на покровском направлении, идут бои за Красноармейск

Вооруженные силы (ВС) России активно наступают на покровском направлении и ведут бои за Покровск (Красноармейск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что российские войска охватывают Мирноград с флангов и наступают из района Бельгийки. При этом он уточнил, что говорить о полном окружении Мирнограда и начале штурма Покровска пока преждевременно.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут начать хаотичное отступление после того, как Армия России возьмет Красноармейск ввиду отсутствия укреплений. Telegram-канал «Военная Хроника» отметил, что вероятней всего ВСУ отступят к Андроновке и Межевой, которые находятся уже в Днепропетровской области, помимо прочего, на слабо подготовленной открытой местности.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России ведут бои сразу в двух населенных пунктов у Красноармейска — Перше Травня и Троянда. По его словам, взятие под контроль российской армией населенного пункта Зверево говорит о начале боев в близлежащем Красноармейске.