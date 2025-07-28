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11:09, 28 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об активном наступлении ВС России на покровском направлении

ВС России активно наступают на покровском направлении, идут бои за Красноармейск
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России активно наступают на покровском направлении и ведут бои за Покровск (Красноармейск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что российские войска охватывают Мирноград с флангов и наступают из района Бельгийки. При этом он уточнил, что говорить о полном окружении Мирнограда и начале штурма Покровска пока преждевременно.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут начать хаотичное отступление после того, как Армия России возьмет Красноармейск ввиду отсутствия укреплений. Telegram-канал «Военная Хроника» отметил, что вероятней всего ВСУ отступят к Андроновке и Межевой, которые находятся уже в Днепропетровской области, помимо прочего, на слабо подготовленной открытой местности.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России ведут бои сразу в двух населенных пунктов у Красноармейска — Перше Травня и Троянда. По его словам, взятие под контроль российской армией населенного пункта Зверево говорит о начале боев в близлежащем Красноармейске.

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