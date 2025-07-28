В России захотели ввести трансферную стоимость для фигуристов

Сихарулидзе: Россия не торгует фигуристами, думаем ввести трансферную стоимость

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о переходах отечественных спортсменов в другие сборные. Его слова приводит РИА Новости.

Сихарулидзе заявил, что Россия не торгует фигуристами. «Если говорить о тех, кто был или является кандидатами в сборную России, то мы уже задумываемся о том, чтобы обозначать трансферную стоимость при смене спортивного гражданства», — подчеркнул он. При этом функционер предложил учитывать не только понесенные затраты на подготовку, но и возможную упущенную выгоду.

15 июля совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал россиянке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства. 17-летняя фигуристка не сможет выступать за сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила ФФККР около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. 14 мая она сообщила, что получила паспорт Азербайджана.