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22:45, 28 июля 2025Спорт

В России захотели ввести трансферную стоимость для фигуристов

Сихарулидзе: Россия не торгует фигуристами, думаем ввести трансферную стоимость
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о переходах отечественных спортсменов в другие сборные. Его слова приводит РИА Новости.

Сихарулидзе заявил, что Россия не торгует фигуристами. «Если говорить о тех, кто был или является кандидатами в сборную России, то мы уже задумываемся о том, чтобы обозначать трансферную стоимость при смене спортивного гражданства», — подчеркнул он. При этом функционер предложил учитывать не только понесенные затраты на подготовку, но и возможную упущенную выгоду.

15 июля совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал россиянке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства. 17-летняя фигуристка не сможет выступать за сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила ФФККР около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. 14 мая она сообщила, что получила паспорт Азербайджана.

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