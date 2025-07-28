Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:59, 28 июля 2025Мир

В Вашингтоне задержали попытавшего перелезть через ворота здания Минфина мужчину

В Вашингтоне задержали мужчину, который перелез через ворота здания Минфина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Секретная служба задержала мужчину, который перелез через ворота здания Минфина США в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Сумку, которую он оставил на тротуаре за ограждением, осмотрели в целях предосторожности. В ней не нашли взрывного устройства. Сейчас мужчину доставили в больницу для медицинского обследования, его обвиняют в незаконном проникновении.

В декабре 2024 года полиция в США задержала человека, который пытался перелезть через ограду Белого дома. Ему предъявлили обвинение в противоправном проникновении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

    Исполнитель теракта в «Крокусе» приехал на разведку за две недели до атаки

    Террористы атаковали «Крокус» в момент наибольшего скопления людей

    Рубио анонсировал переговоры между Камбоджей и Таиландом

    Эмили Ратаковски без купальника позагорала на шезлонге

    Странные перемены в поведении мужа-фетишиста разрушили сексуальную жизнь пары

    В Вашингтоне задержали попытавшего перелезть через ворота здания Минфина мужчину

    Россиянка Калинская проиграла канадской теннисистке в финале турнира в Вашингтоне

    Пассажирский самолет приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

    В российском регионе рухнул автомобильный мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости