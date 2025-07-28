В Вашингтоне задержали попытавшего перелезть через ворота здания Минфина мужчину

В Вашингтоне задержали мужчину, который перелез через ворота здания Минфина

Секретная служба задержала мужчину, который перелез через ворота здания Минфина США в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Сумку, которую он оставил на тротуаре за ограждением, осмотрели в целях предосторожности. В ней не нашли взрывного устройства. Сейчас мужчину доставили в больницу для медицинского обследования, его обвиняют в незаконном проникновении.

В декабре 2024 года полиция в США задержала человека, который пытался перелезть через ограду Белого дома. Ему предъявлили обвинение в противоправном проникновении.