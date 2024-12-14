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22:38, 14 декабря 2024Мир

В США задержали человека при попытке перелезть через ограду Белого дома

В США задержали человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Полиция в США задержала человека, который пытался перелезть через ограду Белого дома, передает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Секретной службы США.

«Он был задержан после попытки перелезть через временное ограждение возле Белого дома сегодня утром», — добавили журналисты.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:00 по местному времени (19:00 по московскому времени). Задержанному предъявлено обвинение в противоправном проникновении.

В январе 2024 года к Белому дому прибыли бригады пожарных и скорой помощи после ложного звонка о пожаре. Американец заявил, что в Белом доме начался пожар, а внутри здания кто-то застрял и не может выбраться.

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