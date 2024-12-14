В США задержали человека при попытке перелезть через ограду Белого дома

В США задержали человека, пытавшегося перелезть через ограду Белого дома

Полиция в США задержала человека, который пытался перелезть через ограду Белого дома, передает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Секретной службы США.

«Он был задержан после попытки перелезть через временное ограждение возле Белого дома сегодня утром», — добавили журналисты.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:00 по местному времени (19:00 по московскому времени). Задержанному предъявлено обвинение в противоправном проникновении.

В январе 2024 года к Белому дому прибыли бригады пожарных и скорой помощи после ложного звонка о пожаре. Американец заявил, что в Белом доме начался пожар, а внутри здания кто-то застрял и не может выбраться.