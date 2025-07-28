Военкор раскрыл тактику российских войск при взятии Новоэкономического

Военкор Руденко: ВС России использовали мотоциклы при взятии Новоэкономического

Вооруженные силы (ВС) России использовали тактику скрытых заходов малыми группами на мотоциклах при взятии Новоэкономического в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Андрей Руденко.

«Продвижение осложнялось открытыми пространствами, но бойцы использовали тактику скрытных заходов на мотоциклах и малыми группами. Беспилотники перехватывали вражеские дроны и корректировали огонь. Танки Т-72Б3М подавляли огневые точки и разминировали путь», — отметил он.

По словам журналиста, взятие населенного пункта имеет стратегическое значение, так как он находится вблизи ключевых транспортных артерий на этом участке фронта.

Минобороны России сообщило о взятии Новоэкономического 24 июля. Отмечается, что бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Центр».