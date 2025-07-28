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20:49, 28 июля 2025Силовые структуры

Вооруженное ограбление кассира в российском магазине попало на видео

В Челябинске задержан мужчина, напавший с ножом на кассира в магазине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинске вооруженное ограбление кассира в магазине попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном ГУ МВД России.

На видео показано, как в торговый зал ворвался фигурант с ножом. Он угрожал им кассиру и приказал достать выручку.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в одном из магазинов в Металлургическом районе. Похитив четыре тысячи рублей, он скрылся. Прибывшие на место оперативники составили фоторобот налетчика и установили его местонахождения. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 27-летний мужчина с ножом напал на охранников магазина.

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