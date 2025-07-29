Военный высказался о боеспособности ВСУ после приостановки ЕС финансовой помощи

Военный Дандыкин: Приостановка ЕС финансовой помощи Киеву скажется на ВСУ

Приостановка Евросоюзом финансовой помощи Киеву сразу скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия пригрозила Украине.

«Если тем, кто воюет, не будут платить, то упадет [мотивация] при всей ангажированности и желании сделать нам больно. Не секрет, что очень многие воюют, потому что им платят. Помимо финансов, это также скажется на поставках боеприпасов, техники и всего остального, включая средства противовоздушной обороны. Все это будет сказываться [на боеспособности ВСУ]», — рассказал Дандыкин.

При этом военный эксперт назвал решение ЕК показной поркой. «Но они заинтересованы в том, чтобы как можно дольше киевский режим нам сопротивлялся», — заключил он.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой поддержки. По данным издания, помощь может быть полностью прекращена, если Киев будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы. Отмечается, что ЕК не видит российского влияния в действиях антикоррупционных властей.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

