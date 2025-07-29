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19:31, 29 июля 2025Ценности

Хайди Клум ответила на критику совместных с дочерью фотосессий в нижнем белье

Дочь супермодели Хайди Клум Лени нормально относится к съемкам в нижнем белье
Мария Винар

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум ответила на критику совместных с дочерью, манекенщицей Лени Клум, фотосессий в нижнем белье. Соответствующее интервью публикует журнал People.

По словам знаменитости, ее 21-летняя наследница нормально относится к таким съемкам. «Я всегда была очень открыта со своим телом. Когда я загораю на заднем дворе, на мне может не быть топа. Я европейка. Мои дети не знают меня по-другому и, вероятно, поэтому более спокойно относятся к этому», — объяснила Клум.

Кроме того, собеседница издания заявила, что спокойно относится к своему возрасту. «Я не стесняюсь своего возраста или фигуры. Я считаю, что каждый должен делать то, что хочет. Мне нравится выглядеть сексуально — даже сейчас, в 52 года», — подчеркнула она.

В марте Лени Клум также отреагировала на критику совместных с матерью откровенных съемок.

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