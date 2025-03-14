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19:18, 14 марта 2025Ценности

Дочь Хайди Клум ответила на критику совместных с матерью съемок в нижнем белье

Модель Лени Клум не сосредотачивается на критике откровенных фото с матерью
Мария Винар

Фото: Agata Serge / Glamour

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум ответила на критику совместных с матерью съемок в нижнем белье. Соответствующий комментарий публикует издание Glamour.

Журналистка Катарина Вальзер напомнила 20-летней модели о том, что многие пользователи соцсетей не одобряют подобные откровенные фото. В связи с этим она поинтересовалась у девушки, как она справляется с мнениями хейтеров.

«Я всегда стараюсь помнить, что что бы ты ни делал, всегда найдется кто-то, кому это не понравится. Вы просто не можете на это повлиять, и поэтому не должны слишком сосредотачиваться на негативе. Но положительных реакций гораздо больше. О, и еще: большинство комментариев на немецком языке, и я не совсем понимаю многие из них. Это тоже помогает, конечно», — ответила знаменитость.

В ноябре прошлого года супермодель Хайди Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов.

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