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02:55, 29 июля 2025Мир

Кнайсль предрекла изменения внутри Украины до окончания ультиматума Трампа

Кнайсль: Внутри Украины могут произойти изменения за срок ультиматума Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Внутри Украины могут произойти изменения до окончания срока ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

По мнению бывшего министра иностранных дел, изменения коснутся не отношений Москвы и Киева, а будут связаны с необходимостью определить дальнейшую политику украинских властей после ограничения независимости антикоррупционных органов.

«Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов и так далее», — полагает она.

Ранее Трамп объявил о решении сократить срок 50-дневного ультиматума, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине, до 10-12 дней. «Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил он.

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