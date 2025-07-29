Кнайсль предрекла изменения внутри Украины до окончания ультиматума Трампа

Кнайсль: Внутри Украины могут произойти изменения за срок ультиматума Трампа

Внутри Украины могут произойти изменения до окончания срока ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

По мнению бывшего министра иностранных дел, изменения коснутся не отношений Москвы и Киева, а будут связаны с необходимостью определить дальнейшую политику украинских властей после ограничения независимости антикоррупционных органов.

«Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов и так далее», — полагает она.

Ранее Трамп объявил о решении сократить срок 50-дневного ультиматума, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине, до 10-12 дней. «Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил он.