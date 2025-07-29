МИД выразил ноту протеста Норвегии

МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии Йохансену

МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии Рагнхильду Йохансену. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что нота была выражена «в связи с введенными в июле с.г. норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии».

«Норвежской стороне было заявлено, что указанные недружественные меры являются грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства», — подчеркнули в МИД.

Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов обвинил страны НАТО в усложнении военно-политической обстановки в Балтийском регионе.