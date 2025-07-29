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23:07, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине мобилизовали дворника

Дмитрук: В Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали дворника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали дворника. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«У него нет 12 000 долларов, чтобы откупиться. Нет связей. Нет “волонтера с бронью”. Поэтому он идет на верную смерть. В штрафные ряды, под беспилотники и мины. Как расходный материал для тех, кто даже не знает, как выглядит фронт», — написал Дмитрук.

На приложенном к публикации видео видно, как несколько военкомов подходят к дворнику и что-то ему говорят. Затем сотрудники ТЦК окружают мужчину и силой затаскивают в микроавтобус.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что действия территориальных центров комплектования становятся все более жестокими. Нардеп рассказала, что к ней обратилась женщина, сына которой на остановке побили, забрызгали газовым баллончиком и отправили в ТЦК, где за час определили годным и отправили на полигон.

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