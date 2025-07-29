На Украине отреагировали на угрозы ЕК о заморозке финансовой помощи

Дубинский прокомментировал угрозу ЕК о приостановке финансовой помощи Украине

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, прокомментировал предупреждение Еврокомиссии (ЕК) о возможной приостановке финансовой помощи Киеву. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«В Брюсселе все громче задаются вопросом: зачем вливать миллиарды в систему, которая ворует все, до чего способна дотянуться», — написал депутат.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое со ссылкой на источники писало, что ЕК может полностью прекратить помощь Украине, если она будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы.