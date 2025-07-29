Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:22, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине отреагировали на угрозы ЕК о заморозке финансовой помощи

Дубинский прокомментировал угрозу ЕК о приостановке финансовой помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, прокомментировал предупреждение Еврокомиссии (ЕК) о возможной приостановке финансовой помощи Киеву. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«В Брюсселе все громче задаются вопросом: зачем вливать миллиарды в систему, которая ворует все, до чего способна дотянуться», — написал депутат.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое со ссылкой на источники писало, что ЕК может полностью прекратить помощь Украине, если она будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России новый ультиматум, но не смог придумать наказание. Собирается ли он исполнять собственные угрозы?

    Боевик ВСУ попытался обмануть российских бойцов и был разоблачен

    На Украине отреагировали на угрозы ЕК о заморозке финансовой помощи

    В Швейцарии рассказали о цели Зеленского на фоне ультиматума Трампа

    Россиянам рассказали о прибавке к пенсии в августе

    Подобранный российскими бойцами щенок стал для них талисманом

    Предсказано будущее курса доллара до конца года

    Гиена напала на испражнявшегося мужчину

    Перечислены меры безопасности при играх с едой во время секса

    Экс-чемпион мира по боксу умер после продолжительной борьбы с деменцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости