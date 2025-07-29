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13:04, 29 июля 2025Силовые структуры

Обвиняемых по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу об отравлении россиян «Мистером Сидром»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Самаре продолжается судебный процесс о масштабном отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр». Об этом сообщает «Самара 24».

В ходе заседания прокуратура ходатайствовала о продлении ареста обвиняемым Анару Гусейнову, который отвечал за производство, и Артему Айрапетяну, поставлявшему спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола. Суд постановил оставить обвиняемых под стражей до 10 ноября.

По данным следствия, в мае 2023 года со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» было похищено шесть тонн метилового спирта. Желавший сэкономить время на процессе брожения Айрапетян купил спирт и поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр».

Из 116 человек, пострадавших после употребления напитка, 50 получили отравление не совместимое с жизнью.

Во время судебного заседания в марте 2025 года сообщалось, что обвиняемые частично признали свою вину.

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