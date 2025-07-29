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14:29, 29 июля 2025Экономика

Путин отреагировал на функцию оплаты улыбкой от Сбера

Президент России Владимир Путин заинтересовался функцией оплаты улыбкой от Сбера
Вячеслав Агапов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заинтересовался функцией оплаты улыбкой от Сбера. Так он отреагировал на сервис российского банка на встрече с руководителем Сбера Германом Грефом, сообщает ТАСС.

Представитель банка объяснил, что сервис «Плати улыбкой» запустили после того, как возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты из-за западных санкций. Сейчас клиенты организации могут «расплачиваться лицом», и это для них просто, быстро и безопасно.

«Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо», — высказался Путин.

По словам Грефа, в 2024 году люди еще не привыкли расплачиваться с помощью новых терминалов. Однако уже за первый квартал 2025-го банк получил оборот больше, чем за весь прошлый год.

В течение первого полугодия 2025 года жители России провели более 92,5 миллиона трансакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее. Обороты и трансакции во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года выросли на 50 процентов. В топ-3 городов, где активнее пользуются сервисом, в мае вошли Сыктывкар, Северодвинск и Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола.

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