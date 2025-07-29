Путин отреагировал на функцию оплаты улыбкой от Сбера

Президент России Владимир Путин заинтересовался функцией оплаты улыбкой от Сбера

Президент России Владимир Путин заинтересовался функцией оплаты улыбкой от Сбера. Так он отреагировал на сервис российского банка на встрече с руководителем Сбера Германом Грефом, сообщает ТАСС.

Представитель банка объяснил, что сервис «Плати улыбкой» запустили после того, как возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты из-за западных санкций. Сейчас клиенты организации могут «расплачиваться лицом», и это для них просто, быстро и безопасно.

«Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо», — высказался Путин.

По словам Грефа, в 2024 году люди еще не привыкли расплачиваться с помощью новых терминалов. Однако уже за первый квартал 2025-го банк получил оборот больше, чем за весь прошлый год.

В течение первого полугодия 2025 года жители России провели более 92,5 миллиона трансакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее. Обороты и трансакции во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года выросли на 50 процентов. В топ-3 городов, где активнее пользуются сервисом, в мае вошли Сыктывкар, Северодвинск и Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола.