Российский боец похвастался фотографией войны «в стиле лакшери»

Боец ВС России с позывным Моисей опубликовал фото войны со всеми удобствами

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Моисей похвастался фотографией «войны в стиле лакшери». Кадр военнослужащий опубликовал в Telegram.

На выложенном снимке видно, что занимающийся беспилотниками боец оборудовал «офис» в салоне микроавтобуса со всеми удобствами. В кадр попали качественные очки и пуль для управления FPV-дроном, а также переносной монитор (предположительно, часть позволяющего обнаруживать дроны противника прибора), две бутылочки апельсинового сока и подушки с отсылающими к военным действиям логотипами.

На каком направлении боевых действий было снято фото, не уточняется.

Ранее бывший штурмовик «Вагнера» с позывным Пересидок рассказал об идее идти в бой без оружия. Как вспомнил военнослужащий, попавший в «Вагнер» из колонии строгого режима, предложение оставить автоматы на позициях и штурмовать дом без стрелкового оружия поступило от снайперов, которые наблюдали за местом будущего боя.