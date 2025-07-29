Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 29 июля 2025Россия

Российский боец похвастался фотографией войны «в стиле лакшери»

Боец ВС России с позывным Моисей опубликовал фото войны со всеми удобствами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Моисей похвастался фотографией «войны в стиле лакшери». Кадр военнослужащий опубликовал в Telegram.

На выложенном снимке видно, что занимающийся беспилотниками боец оборудовал «офис» в салоне микроавтобуса со всеми удобствами. В кадр попали качественные очки и пуль для управления FPV-дроном, а также переносной монитор (предположительно, часть позволяющего обнаруживать дроны противника прибора), две бутылочки апельсинового сока и подушки с отсылающими к военным действиям логотипами.

На каком направлении боевых действий было снято фото, не уточняется.

Ранее бывший штурмовик «Вагнера» с позывным Пересидок рассказал об идее идти в бой без оружия. Как вспомнил военнослужащий, попавший в «Вагнер» из колонии строгого режима, предложение оставить автоматы на позициях и штурмовать дом без стрелкового оружия поступило от снайперов, которые наблюдали за местом будущего боя.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа по Украине. Президент США дал России на достижение перемирия 12 дней вместо 50

    Десятки пассажирских поездов задержались в российском регионе из-за атаки беспилотников

    В России увидели один признак приближения окончания СВО

    Российский певец отказался от фото с поклонниками из-за «потери энергии»

    Российский боец похвастался фотографией войны «в стиле лакшери»

    В российском жилом доме прогремел взрыв

    В Госдуме высказались о возможностях России защитить Белоруссию от ударов ВСУ

    Российскую оперную певицу объявили в международный розыск

    Стали известны главные причины рака печени

    В ЕК раскрыли подробности ультиматума Трампа России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости