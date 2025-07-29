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15:52, 29 июля 2025Силовые структуры

Российского бойца поп-ММА обвинили в обмане участников СВО

Блогер Швед пообещал купить машину для бойцов СВО и сбежал с собранными деньгами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Игорь Швед / YouTube

Правоохранители разыскивают блогера и бойца поп-ММА Игоря Шведа, сбежавшего с деньгами подписчиков на помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Швед обещал помочь военным, подарив им автомобиль УАЗ, и для этого создал канал со сбором средств. Однако, когда крупная сумма накопилась, блогер перестал выходить на связь, а позже и вовсе почистил соцсети. Теперь Шведа подозревают в крупной денежной махинации.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ФСБ и МВД задержали полицейского за связь с бандитами.

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