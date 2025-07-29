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12:28, 29 июля 2025Силовые структуры

Российского полицейского задержали за связь с бандитами

В Челябинской области ФСБ и МВД задержали полицейского за связь с бандитами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Челябинской области задержали госинспектора безопасности дорожного движения РЭО УМВД России по ЗАТО города Озерска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Полицейского подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий из личной заинтересованности») УК РФ. По версии следствия, 11 апреля он собрал информацию на человека из базы данных МВД и передал знакомому для поддержания с ним «деловых» связей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД России. В доме задержанного проведены обыски, он проверяется на причастность к другим эпизодам. Как стало известно Ura.ru, речь идет о помощи местным бандитам.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ФСБ задержала мигранта, завербованного для совершения теракта.

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