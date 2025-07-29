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10:10, 29 июля 2025Силовые структуры

Завербованного за границей для теракта в России иностранца задержали

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала мигранта, завербованного для подрыва военного
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала гражданина одного из государств Центральной Азии, завербованного для подрыва высокопоставленного военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, 43-летний мужчина был завербован за границей украинскими спецслужбами. По заданию куратора он приехал в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку по адресу проживания своей цели. Мигрант должен был расправиться с потенциальной жертвой с помощью самодельного взрывного устройства.

Во время обысков у него изъяли таковое массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Также у него нашли телефон для конспиративного общения с куратором и видеокамеру для наблюдения. Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу. Он дает признательные показания.

О предотвращении теракта стало известно ранее 29 июля.

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