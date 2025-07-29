Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:59, 29 июля 2025Из жизни

Таинственно пропавшую женщину нашли живой спустя девять месяцев

В США пропавшую женщину нашли живой спустя девять месяцев в другом штате
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Inyo County Sheriff's Office

В США 33-летнюю жительницу штата Северная Каролина нашли живой в Колорадо спустя девять месяцев после ее исчезновения. Об этом сообщает iHeartRadio.

Семья Келси Питтман сообщила о ее таинственной пропаже в ноябре 2024 года. Женщина просто перестала выходить с родственниками на связь. Последний известный контакт Питтман с внешним миром произошел с правоохранительными органами штата Юта. В феврале 2025 года удалось найти ее автомобиль. Он был брошен недалеко от Долины Смерти — американского национального парка в пустыне.

В машине пропавшей женщины, Chevrolet HHR 2009 года выпуска, не было никаких зацепок о ее местоположении. Сотрудники офиса шерифа и волонтеры обыскали близлежащую территорию с помощью дронов и служебных собак, но ничего не обнаружили. После шерифу передали информацию, что Питтман видели в Лас-Вегасе. Общаясь там с людьми, она называла себя Инфинити Джейн или Джейн Джонс.

Материалы по теме:
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Представители офиса шерифа не рассказали журналистам, как им удалось найти женщину. Они также не раскрыли подробности ее исчезновения и жизни под другим именем. Свое решение они объяснили уважением к частной жизни Питтман и ее семьи.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния спасатели нашли пропавших мать и сына благодаря их находчивости. Они оставили на земле записки, указывающие их местоположение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам

    Раскрыты подробности ночного удара ВС России по Днепропетровской области

    Невролог рассказал об опасном последствии пандемии

    Завербованного за границей для теракта в России иностранца задержали

    Россияне раскрыли отношение к курортным романам

    Популярная певица отказалась от концерта в России из-за давления Запада

    В МИД ответили на идею покупки США Командорских островов у России

    Работающие россияне пожаловались на отсутствие помощи при стрессе

    Раскрыты страны для путешествий россиян с идеальным английским

    Обещание ЕС купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов назвали фантастикой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости