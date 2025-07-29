Таинственно пропавшую женщину нашли живой спустя девять месяцев

В США пропавшую женщину нашли живой спустя девять месяцев в другом штате

В США 33-летнюю жительницу штата Северная Каролина нашли живой в Колорадо спустя девять месяцев после ее исчезновения. Об этом сообщает iHeartRadio.

Семья Келси Питтман сообщила о ее таинственной пропаже в ноябре 2024 года. Женщина просто перестала выходить с родственниками на связь. Последний известный контакт Питтман с внешним миром произошел с правоохранительными органами штата Юта. В феврале 2025 года удалось найти ее автомобиль. Он был брошен недалеко от Долины Смерти — американского национального парка в пустыне.

В машине пропавшей женщины, Chevrolet HHR 2009 года выпуска, не было никаких зацепок о ее местоположении. Сотрудники офиса шерифа и волонтеры обыскали близлежащую территорию с помощью дронов и служебных собак, но ничего не обнаружили. После шерифу передали информацию, что Питтман видели в Лас-Вегасе. Общаясь там с людьми, она называла себя Инфинити Джейн или Джейн Джонс.

Представители офиса шерифа не рассказали журналистам, как им удалось найти женщину. Они также не раскрыли подробности ее исчезновения и жизни под другим именем. Свое решение они объяснили уважением к частной жизни Питтман и ее семьи.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния спасатели нашли пропавших мать и сына благодаря их находчивости. Они оставили на земле записки, указывающие их местоположение.

