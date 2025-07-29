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11:54, 29 июля 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире порадовала фанатов кадром топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Анастасии Покрищук

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами порадовала фанатов откровенным кадром. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, показала селфи из ванной. Она позировала топлес, стоя боком к зеркалу и прикрыв рукой грудь.

Кроме того, манекенщица надела черные стринги, продемонстрировав обнаженные ягодицы. Ранее она рассказала, что скорректировала их у хирурга, и показала один из швов. «Он [шов] как нитка — тонкий, аккуратный. Топовая работа», — отметила девушка.

Также в июле Анастасия Покрищук показала лицо без макияжа.

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