Украинка с самыми большими щеками в мире порадовала фанатов кадром топлес

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами порадовала фанатов откровенным кадром. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, показала селфи из ванной. Она позировала топлес, стоя боком к зеркалу и прикрыв рукой грудь.

Кроме того, манекенщица надела черные стринги, продемонстрировав обнаженные ягодицы. Ранее она рассказала, что скорректировала их у хирурга, и показала один из швов. «Он [шов] как нитка — тонкий, аккуратный. Топовая работа», — отметила девушка.

Также в июле Анастасия Покрищук показала лицо без макияжа.