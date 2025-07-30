Американский завод по производству топливных гранул разорвало на части взрывом

На заводе Horizon Biofuels в США прогремел взрыв, в здании могли находиться люди

Shot / Telegram

На заводе Horizon Biofuels по производству топливных гранул из древесных отходов, расположенном в американском городе Фремонт, прогремел взрыв, который буквально разорвал его на части. Происшествие засняли на видео, его опубликовал Telegram-канал Shot.

Согласно сообщениям местной прессы, в здании в момент взрыва могли находиться люди. Количество пострадавших уточняется.

Звуки взрыва были слышны за несколько километров от места случившегося. Власти уже оцепили местность в радиусе шести километров.

Ранее сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Тамбовский пороховой завод в российском Котовске. Над городом прозвучало не менее 15 взрывов.