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10:44, 30 июля 2025Силовые структуры

Инвестиции в золото дважды подвели россиянина

В Магадане направлено в суд дело мужчины, купившего муляж золота за 18 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 44-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный оборот золота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы направлены в Сусуманский районный суд Магаданской области для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в апреле мужчина решил сделать инвестиции в драгоценный металл. Он договорился со знакомой о покупке по низкой цене двух слитков золота общей массой 2,5 килограмма, изготовленных кустарным способом, за 18 миллионов рублей. Однако женщина обманула покупателя и передала ему имитированные под золото муляжи, а с полученными деньгами скрылась.

Мужчина, не ведая о подделке, хранил слитки в тайнике, пока за ним не пришли сотрудники ФСБ, узнавшие о тайной сделке.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае силовики задержали гражданина Китая, который пытался провезти в поезде полный чемодан золота.

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