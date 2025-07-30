Клиенты российской сети фастфуда пожаловались на сбой

Клиенты Rostic's пожаловались на невозможность оформить заказ из-за сбоя

Клиенты Rostic's пожаловались на невозможность оформить заказ из-за сбоя. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Посетители сети фастфуда столкнулись с неполадками по всей России. Они обращают внимание на невозможность оформить заказ ни в приложении, ни на кассах самообслуживания. Больше всего жалоб на работу сервисов поступает из Тверской области (17 процентов), Москвы (14 процентов), Свердловской области (12 процентов), Кабардино-Балкарской Республики (11 процентов) и

Ленинградской области (10 процентов).

«В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении», — пояснили «Ленте.ру» представители сети Rostic's

Ранее стало известно о сбое в сервисах сети «ВкусВилл». «Сбой в работе приложения, невозможно сделать заказ», «Сайт не отображает каталог и продукты для заказа», «Проблемы с заказом, "ВкусВилл"», — пожаловались пользователи. В пресс-службе компании заявили, что сбой в работе сайта и мобильного приложения не связан с кибератакой.

29 июля сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Из-за неполадок в работе сервисов покупатели не могли сделать заказ онлайн. Позже возникли проблемы в работе сети клиник «Семейный доктор».