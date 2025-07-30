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16:58, 30 июля 2025Из жизни

Миссионеров уличили в тайных проповедях для неконтактных народов при помощи дронов

В поселках неконтактного народа в Бразилии нашли читающие проповеди устройства
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brazil's National Indian Foundation / AP

В Бразилии разгорелся скандал вокруг появления в поселках неконтактных индейцев долины реки Жавари электронных устройств, воспроизводящих цитаты из Библии. Об этом пишет The Guardian.

Аудиоустройства неизвестного происхождения некоторое время назад нашли в деревне неконтактного народа корубо, проживающего на границе Бразилии и Перу. Совместное расследование The Guardian и бразильской газеты O Globo показало, что устройства на солнечных батареях проигрывают строки их Библии на испанском и португальском языках.

Власти Бразилии выразили обеспокоенность по поводу возможного возобновления тайных действий миссионеров в долине Жавари при помощи современной электроники. Согласно закону от 1987 года, общение с неконтактными народами разрешено при единственном условии: если сами его представители проявляют инициативу. Читать проповеди в любом виде индейцам также нельзя. Однако над территориями народа корубо стали все чаще замечать дроны неизвестного происхождения.

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Местная полиция получила приказ сбивать неопознанные беспилотники. Власти признают, что они могут принадлежать бойцам наркокартелей или местным шахтерам, однако по одной из версий их запускают миссионеры с целью сброса аудиоустройств в деревни индейцев.

Перед началом пандемии COVID-19 власти уже пресекли действия членов евангелических церквей из США и Бразилии, которые собирали информацию о населенных пунктах корубо. В итоге трем миссионерам запретили въезд на эту территорию. Сейчас чиновники уверены, что они или их коллеги вернулись в долину Жавари, где помимо корубо проживают и другие неконтактные народы.

Сотрудник бразильской прокуратуры Даниэль Луис Дальберто, который занимается защитой прав индейцев, заявил, что новые технические средства, применяемые миссионерами, значительно усложняют работу государственных структур. «Этот метод очень изощренный и сложный. Против него практически невозможно бороться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали авантюриста из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел. Там живет неконтактный народ, агрессивно настроенный к чужакам.

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