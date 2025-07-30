Миссионеров уличили в тайных проповедях для неконтактных народов при помощи дронов

В поселках неконтактного народа в Бразилии нашли читающие проповеди устройства

В Бразилии разгорелся скандал вокруг появления в поселках неконтактных индейцев долины реки Жавари электронных устройств, воспроизводящих цитаты из Библии. Об этом пишет The Guardian.

Аудиоустройства неизвестного происхождения некоторое время назад нашли в деревне неконтактного народа корубо, проживающего на границе Бразилии и Перу. Совместное расследование The Guardian и бразильской газеты O Globo показало, что устройства на солнечных батареях проигрывают строки их Библии на испанском и португальском языках.

Власти Бразилии выразили обеспокоенность по поводу возможного возобновления тайных действий миссионеров в долине Жавари при помощи современной электроники. Согласно закону от 1987 года, общение с неконтактными народами разрешено при единственном условии: если сами его представители проявляют инициативу. Читать проповеди в любом виде индейцам также нельзя. Однако над территориями народа корубо стали все чаще замечать дроны неизвестного происхождения.

Местная полиция получила приказ сбивать неопознанные беспилотники. Власти признают, что они могут принадлежать бойцам наркокартелей или местным шахтерам, однако по одной из версий их запускают миссионеры с целью сброса аудиоустройств в деревни индейцев.

Перед началом пандемии COVID-19 власти уже пресекли действия членов евангелических церквей из США и Бразилии, которые собирали информацию о населенных пунктах корубо. В итоге трем миссионерам запретили въезд на эту территорию. Сейчас чиновники уверены, что они или их коллеги вернулись в долину Жавари, где помимо корубо проживают и другие неконтактные народы.

Сотрудник бразильской прокуратуры Даниэль Луис Дальберто, который занимается защитой прав индейцев, заявил, что новые технические средства, применяемые миссионерами, значительно усложняют работу государственных структур. «Этот метод очень изощренный и сложный. Против него практически невозможно бороться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали авантюриста из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел. Там живет неконтактный народ, агрессивно настроенный к чужакам.