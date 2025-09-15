Эпидемия порно, всплески насилия и запретные проповеди. Что происходит, когда дикие племена сталкиваются с цивилизацией?

Американских проповедников уличили во вмешательстве в дела неконтактных индейцев

Народов, которые в самом прямом смысле оказались за бортом цивилизации и живут так же, как их предки тысячелетия назад, не так уж много. Большая часть этих неконтактных народов сосредоточена в амазонских джунглях. И именно там произошел очередной странный скандал: выяснилось, что некие миссионеры пытаются обратить индейцев в христианство при помощи аудиоустройств. Ранее в том же регионе вооруженные копьями и стрелами представители неконтактного народа напали на лесорубов, вторгшихся на их территорию. «Лента.ру» разбирается, что случается, когда современный человек пытается влезть в жизнь племен, которые к этому не готовы.

В деревнях бразильских индейцев нашли аудиоустройства, читающие проповеди

В конце июля британское издание The Guardian и бразильское O Globo выпустили весьма интересное расследование, которое, впрочем, состоит скорее из вопросов, чем ответов. Главное, что удалось выяснить — кто-то ведет тайную миссионерскую деятельность среди народа корубо, живущего в долине реки Жавари на границе Бразилии и Перу.

Все началось с того, что в деревнях индейцев таинственным образом появились небольшие аудиоустройства, похожие на рации. Они работают от солнечных батарей и воспроизводят христианские проповеди на португальском и испанском языках.

По надписям на корпусах устройств сразу же стало ясно, что они называются Messenger («Посланник») и принадлежат американской баптистской организации In Touch Ministries («Пастырства контакта»). Ее штаб-квартира находится в Атланте, штат Джорджия. Проповеди читал американский пастор, так что журналисты обратились в США.

В интервью The Guardian руководитель In Touch Ministries Сэт Грей признал, что четыре года назад лично доставил 47 таких устройств в Бразилию. Однако их распространяли среди народа вайвай на севере страны, а проповеди там были записаны на португальском и языке вайвай. Эти индейцы не считаются неконтактными, и американские баптисты давно проповедуют среди них с разрешения властей. Грей также отметил, что In Touch Ministries не нарушает бразильских законов и не проповедует на территории корубо. «Мы не работаем там, где это запрещено», — сказал он

В Бразилии уже больше 30 лет действует закон, запрещающий вмешиваться в жизнь неконтактных народов любыми способами. Конечно, корубо не совсем неконтактные — они знают о существовании белых людей, общаются с более цивилизованными индейцами-соседями, а некоторые их деревни принимают помощь правительства.

Тем не менее по закону в непосредственный контакт с этим народом можно вступить только в том случае, если они проявят инициативу. Вести любую религиозную проповедь среди них тоже нельзя ни в каком виде.

Сотрудники правительственной организации проводят медицинский осмотр представителей народа корубо, 2019 год Фото: Brazil's National Indian Foundation Photo / AP

В беседе с The Guardian Сэт Грей отметил, что ему известно о неких миссионерах «из других организаций», которые используют «Посланников» In Touch Ministries на территориях, где делать этого нельзя. Правда, что это за таинственные люди из загадочных организаций, он не сказал.

В 2024 году в Южной Америке произошел крупный конфликт с участием неконтактного народа

За год до появления загадочных устройств в поселках корубо в соседнем с Бразилией Перу произошло куда более заметное событие. В августе появилась информация, что представители неконтактного народа машко-пиро атаковали лагерь лесорубов-нелегалов. Заметку об этом опубликовала организация Survival International, которая занимается защитой коренных народов по всему миру.

Правозащитники не смогли собрать полную картину случившегося, однако, по их сведениям, около сотни машко-пиро обстреляли лесорубов из луков. Вроде бы, пострадало до трех человек, причем двое из них серьезно.

По другим данным, двое лесорубов-браконьеров были убиты. О погибших среди индейцев ничего неизвестно. Власти Перу эти сведения никак не прокомментировали. Но дело на этом не закончилось. В конце августа все та же Survival International сообщила, что машко-пиро снова пошли в атаку на лесорубов, и на этот раз все закончилось куда серьезнее. Троих браконьеров ранили, а еще двоих убили. На этот раз точно

Случившееся вызвало огромный скандал. Правозащитные организации несколько раз предупреждали власти о разрастающемся конфликте. Однако после первого нападения никаких действий правительства не последовало. По идее полиция должна была заняться теми самыми лесорубами-нелегалами, которые орудовали на территории индейцев, но власти предпочли сделать вид, что ничего не заметили.

И в Бразилии, и в Перу незаконная деятельность по добыче ресурсов — главная угроза неконтактным народам. По закону огромные территории там объявлены запретными для любых промыслов зонами и охраняются государством. На деле местные власти закрывают глаза на вторжение частных предпринимателей в ареалы обитания индейцев.

Машко-пиро накануне конфликта с лесорубами летом 2024 года Фото: Survival

В этих регионах не только много леса, но и попадаются месторождения полезных ископаемых. Добывать их нельзя, но если губернатор и начальник полиции притворятся слепыми и глухими, то можно. Проблемы со здоровьем у чиновников начинаются, естественно, не бесплатно.

Другой скандал вокруг бразильских индейцев разразился из-за Илона Маска

Но цивилизация угрожает коренным жителям Южной Америки не только бульдозерами нелегальных лесорубов и ружьями браконьеров. Незадолго до драматических событий с перуанскими машко-пиро скандал разразился с соседями бразильских корубо — индейцами племени марубо. Этот народ нельзя назвать таким уж неконтактным, однако многие деревни марубо находятся глубоко в джунглях, в неделях пути пешком от цивилизации. Тамошние жители если и слышали что-то о белых людях и их чудесных изобретениях, то только в пересказах родных.

Все началось еще в 2023 году, когда марубо подарили несколько терминалов спутниковой системы доступа в интернет Илона Маска Starlink. Цель преследовалась самая благородная — быстрая электронная связь нужна индейцам, чтобы общаться с родными, живущими в тех самых далеких деревнях. Кроме того, в любой момент можно позвать на помощь, если что-то случилось.

Девять месяцев спустя журналист The New York Times Джек Никас посетил марубо и написал статью, которая и вызвала тот самый скандал. Американец заявил, что появление спутникового интернета сыграло двойственную роль. Польза действительно была, однако старейшины пожаловались, что молодежь подсела на социальные сети и контент для взрослых. Больше всего переживал Альфредо Марубо (все марубо носят фамилию Марубо) — глава ассоциации деревень индейцев.

Больше всего его беспокоит порнография. Он рассказал, что молодежь делится откровенными видео в групповых чатах, а это просто невероятно для культуры, где осуждаются даже публичные поцелуи. «Мы переживаем, что молодые люди захотят попробовать все это», — заявил он, имея в виду сцены секса из видеороликов. Он добавил, что некоторые старейшины деревень уже говорили ему об агрессивном сексуальном поведении среди молодежи Джек Никас The New York Times, статья «Последний фронтир интернета: Далекое амазонское племя»

Кроме того, в тексте утверждалось, что соцсети разобщили людей, многие индейцы вообще перестали лично общаться с родственниками, начали распространять друг о друге лживые слухи и стали жертвами онлайн-мошенников. Статья прокатилась по мировым СМИ и вроде бы забылась. Однако почти год спустя, в мае 2025-го, марубо подали в суд на The New York Times, издание TMZ и Yahoo.

В изначальной статье переживания старейшины по поводу порнографии упоминались единожды, однако TMZ и другие таблоиды сделали именно этот аспект основой своих материалов, рассказывая о повальной порнозависимости среди индейцев. Марубо там выставлялись недалекими дикарями, неспособными воспринять дары цивилизации.

Старейшины марубо с комплектом Starlink, 2023 год Кадр: Daily Mail

В иске марубо утверждается, что Никас провел в их деревне менее двух суток, не мог составить исчерпывающего представления о влиянии интернета на индейцев и вообще — обострил некоторые незначительные опасения старейшин. Журналист выпустил новый текст, в котором заявил: «Марубо не страдают порнозависимостью. В лесу на это не было никаких намеков. и в статье The New York Times нет таких утверждений».

Индейцев это не устроило. Марубо и их юристы утверждают, что статья послужила отправной точкой распространения клеветы. Сейчас этот не очень контактный народ требует от трех основных ответчиков по 180 миллионов долларов (14,3 миллиарда рублей). На что марубо хотят потратить эти огромные деньги в случае победы, неизвестно.

Неконтактные народы пообещали защитить

История с машко-пиро получила неожиданное продолжение в самом конце июля. После столкновений лета 2024 года мало что изменилось. Лесозаготовительные концессии все так же вырубали лес, вторгаясь все дальше на территорию индейцев. 29 июля крупная некоммерческая организация «Лесной попечительский совет» выпустила заявление, согласно которому все его члены должны уважать нужды неконтактных народов и их территорию.

«Лесной попечительский совет» выступает за разумное и экологичное использование лесных ресурсов по всей планете, а его члены получают специальные сертификаты. Наличие такой бумаги гарантирует, что при производстве своих продуктов компания не нарушала экологических и этических норм, в том числе не вредила неконтактным народам.

Новым приказом совет запретил своим членам вторгаться на территорию машко-пиро и других коренных народов Перу, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Боливии, а также Индии, Папуа — Новой Гвинеи и Индонезии. Именно история противостояния машко-пиро с лесорубами стала отправной точкой создания этого документа. Он, помимо прочего, содержит обращение к властям этих стран с просьбой защитить неконтактные народы

Впрочем, появилось это решение не сразу и, судя по всему, не совсем по доброй воле. Перед этим правозащитники обвинили «Лесной попечительский совет» в предательстве машко-пиро и собственных принципов. По идее новое заявление должно возыметь серьезные последствия, так как лишаться сертификата совета вряд ли кто-то захочет.

Представители племени корубо Фото: Ricardo Beliel / Brazil Photos / LightRocket via Getty Images

Теперь осталось поймать хитроумных миссионеров, пытающихся обратить корубо в христианство, и как следует извиниться перед оскорбленными американскими таблоидами марубо. Впрочем, вряд ли все это остановит наступление цивилизации на девственные амазонские леса с их таинственными жителями.