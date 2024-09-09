Индейцы-затворники совершили смертельную атаку на лесорубов в джунглях

В Перу племя индейцев напало на лесорубов в джунглях

Индейцы-затворники, живущие в джунглях Перу, предположительно похитили двоих человек из лагеря лесорубов. Об этом сообщает правозащитная организация Survival International.

29 августа индейцы неконтактного племени машко-пиро совершили нападение на рабочих, валивших лес на их территории, второй раз за два месяца. Во время атаки они ранили троих мужчин, двое получили смертельные травмы. Еще двое числятся пропавшими без вести. Нападение произошло около реки Париаману в провинции Мадре-де-Дьос на территории, традиционно считающейся землями машко-пиро.

Тот факт, что индейцы повторно напали на лесорубов вызвал возмущение по отношению к властям со стороны правозащитных организаций и фондов, которые занимаются защитой коренных народов. По их информации, после первого конфликта официального расследования инцидента не проводилось, несмотря на просьбы индейцев.

В конце июля вооруженные мужчины машко-пиро вышли на берег реки недалеко от лагерей лесорубов, что вызвало обеспокоенность правозащитных организаций. Позже появилась информация, что индейцы напали на один из лагерей и ранили как минимум двоих рабочих.

В регионе Мадре-де-Дьос, где обитают машко-пиро, действуют многочисленные лесозаготовочные концессии. Одна из них — Maderera Canales Tahuamanu (MCT) — уже начала вырубку на территории национального парка, где живут индейцы. В Survival International заявили, что местные власти выдали лицензии многим лесозаготовщикам, несмотря на разговоры о необходимости защиты коренных жителей региона.

Правозащитники уверены, что без решительных действий властей по пресечению вырубки лесов в регионе как официальными компаниями, так и нелегалами, может разразиться война, которая, скорее всего, погубит уникальный народ.

Ранее сообщалось, что в Бразилии индейцы марубо получили доступ в интернет благодаря спутниковой системе Илона Маска Starlink и подсели на соцсети и порно. Это привело к росту откровенного сексуального поведения в культуре, где ранее даже поцелуи на людях считались недопустимыми.