На Камчатке произошло 13 новых мощных землетрясений за два часа

ЕГС РАН: На Камчатке зафиксировано 13 землетрясений магнитудой от 5,0 за 2 часа

На Камчатке зафиксировано 13 новых мощных землетрясений за два часа, с 19 до 21 часа по московскому времени (с 4 до 6 часов четверга, 31 июля, по местному времени). Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Речь идет о землетрясениях магнитудой от 5,0 до 6,3 — такие подземные толчки сейсмологи считают сильными. Толчки с наибольшей за этот период магнитудой наблюдались в 20:28 по московскому времени (5:28 четверга по местному времени), при этом пиковая, согласно данным Геологической службы США, в среду составила 8,8. Данное землетрясение признали самым сильным с 1952 года и шестым по мощности в истории.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что сопоставимых по силе землетрясений на Камчатке не предвидится как минимум еще 10 лет. То же касается и цунами.