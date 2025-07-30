Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:57, 30 июля 2025Экономика

На Камчатке произошло 13 новых мощных землетрясений за два часа

ЕГС РАН: На Камчатке зафиксировано 13 землетрясений магнитудой от 5,0 за 2 часа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке зафиксировано 13 новых мощных землетрясений за два часа, с 19 до 21 часа по московскому времени (с 4 до 6 часов четверга, 31 июля, по местному времени). Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Речь идет о землетрясениях магнитудой от 5,0 до 6,3 — такие подземные толчки сейсмологи считают сильными. Толчки с наибольшей за этот период магнитудой наблюдались в 20:28 по московскому времени (5:28 четверга по местному времени), при этом пиковая, согласно данным Геологической службы США, в среду составила 8,8. Данное землетрясение признали самым сильным с 1952 года и шестым по мощности в истории.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что сопоставимых по силе землетрясений на Камчатке не предвидится как минимум еще 10 лет. То же касается и цунами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    Представитель талибов раскритиковал ООН

    На Камчатке произошло 13 новых мощных землетрясений за два часа

    «Зенит» победил Ахмат в матче Кубка России

    «Спартак» победил «Ростов» в матче Кубка России

    Зеленский заявил о подписывающей контракт с ВСУ «мотивированной» молодежи

    Трамп обсудил пошлины для стран БРИКС

    Экс-депутат Рады высказался о появлении Ермака на встрече в Альпах

    На Украине призвали готовиться к новым ночным звукам во время атак

    Названо главное упражнение для мужчин после 50 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости