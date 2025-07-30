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22:39, 30 июля 2025Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к новым ночным звукам во время атак

Связист Бескрестнов: Украинцы узнают новый звук реактивного БПЛА «Герань»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи Сергей Бескрестнов (Флэш) в Telegram-канале призвал украинцев готовиться к новым ночным звукам во время атак.

Он отметил, что российские военные начали использовать реактивные БПЛА «Герань», уже второй день подряд они замечены в воздушном пространстве Украины.

Бескрестнов считает, что дроны появились как ответ на украинские зенитные беспилотники. «Насколько их будет много в ближайшие месяцы, пока информации нет», — добавил он.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что вечером 30 июля в воздушном пространстве Украины находится около 100 БПЛА различного типа. «Примечательно, что среди них упоминаются и реактивные БПЛА-камикадзе "Герань-3"», — отмечается в публикации.

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