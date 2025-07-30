Россиянин переоделся в полицейского для сокращения статьи расходов

Под Тулой задержали мужчину, переодевшегося в форму полицейского для экономии

В Тульской области задержали местного жителя, переодетого в форму полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчина также купил поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел и предъявлял его в общественных местах. Правоохранителям он пояснил, что таким образом хотел получать бесплатный проезд на общественном транспорте.

В отношении лжеполицейского составили протокол, оштрафовали и конфисковали форму. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области житель отнял жизнь за шансон.