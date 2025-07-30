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18:54, 30 июля 2025Силовые структуры

Россиянин переоделся в полицейского для сокращения статьи расходов

Под Тулой задержали мужчину, переодевшегося в форму полицейского для экономии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Тульской области задержали местного жителя, переодетого в форму полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчина также купил поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел и предъявлял его в общественных местах. Правоохранителям он пояснил, что таким образом хотел получать бесплатный проезд на общественном транспорте.

В отношении лжеполицейского составили протокол, оштрафовали и конфисковали форму. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области житель отнял жизнь за шансон.

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