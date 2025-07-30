Россиянин отнял жизнь за шансон

В Свердловской области житель сел на 12 лет за убийство из-за шансона

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил жителя Андрея Дронова к 12 годам колонии строгого режима по делу о расправе над человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Установлено, что в июле 2023 года в одном из общежитий компания устроила застолье со спиртным и громкой музыкой. К ним зашел Дронов, недовольный репертуаром песен, и потребовал включить шансон. Произошла ссора, во время которой подсудимый нанес оппоненту несколько ударов. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Дронов вину не признал.

Ранее сообщалось, что обрушившая гнев на лежавшего на диване мужа россиянка получила десятилетний срок.