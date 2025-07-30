Российские войска ударили по транспортным объектам ВСУ

Минобороны России отчиталось об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ

Российские войска ударили по транспортным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Для ударов использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска, авиация и артиллерия.

Помимо транспортной инфраструктуры под атаки попали склад робототехнических комплексов, а также пункты временной дислокации украинский войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Тульской и Курской областях. Уточняется, что воздушные цели были поражены в период с 21:50 мск 29 июля до 0:00 30 июля.