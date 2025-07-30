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12:12, 30 июля 2025Россия

Российские войска ударили по транспортным объектам ВСУ

Минобороны России отчиталось об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ударили по транспортным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Для ударов использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска, авиация и артиллерия.

Помимо транспортной инфраструктуры под атаки попали склад робототехнических комплексов, а также пункты временной дислокации украинский войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Тульской и Курской областях. Уточняется, что воздушные цели были поражены в период с 21:50 мск 29 июля до 0:00 30 июля.

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