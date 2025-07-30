Средства ПВО отразили атаку БПЛА в двух российских регионах

Минобороны: Средства ПВО сбили 5 БПЛА в Тульской и Курской областях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Тульской и Курской областях. Об отражении атаки в двух российских регионах сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушные цели были поражены в период с 21:50 мск 29 июля до 0:00 30 июля. В результате три БПЛА сбили в Тульской области, а еще два — в Курской области.

Ранее средства ПВО сбили БПЛА в небе над Орловской областью. До этого силы противовоздушной обороны впервые поразили неопознанный беспилотник над Минском.