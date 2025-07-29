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00:22, 30 июля 2025Россия

ПВО сбила беспилотник над российским регионом

В Орловской области силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник в Орловской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

29 июля Украина запустила по российским объектам дозвуковую крылатую ракету большой дальности «Нептун».

До этого силы противовоздушной обороны впервые сбили неопознанный беспилотник над Минском. Ранее стало известно, что Литва намерена усилить ПВО на границе с Белоруссией. Кроме того, руководство республики заявляло о намерении ускорить процесс закупок, связанных с обнаружением дронов.

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