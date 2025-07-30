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14:57, 30 июля 2025Бывший СССР

Шарий рассказал о планах Зеленского построить для приближенных дворцы под Киевом

Шарий: Зеленский хотел построить для приближенных 4 дворца в Козино
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Paolo Giandotti / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хотел построить для себя и ближайших приближенных четыре дворца в поселке Козино под Киевом. Об этом рассказал в Telegram украинский блогер Анатолий Шарий.

«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца», — рассказал журналист.

В дворцовом комплексе якобы должны были проживать глава офиса президента Андрей Ермак, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, вице-премьер Украины Алексей Чернышов, а также сам Зеленский. Шарий заявил, что Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) было известно о планах украинского лидера.

Ранее стало известно, что НАБУ установила прослушку в квартире Тимура Миндича, попасть на запись которой мог и президент Украины. При этом неизвестно, были ли записаны обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.

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