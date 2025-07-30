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20:23, 30 июля 2025Экономика

Цены в России снизились вторую неделю подряд

Росстат: С 22 по 28 июля цены в России снизились на 0,05 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С 22 по 28 июля цены в России снизились уже вторую неделю подряд. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

За минувшую неделю инфляция замедлилась до 9,02 процента. Показатель дефляции при этом составил 0,05 процента.

Сильнее всего за отчетный период упали цены на картофель (минус 9,7 процента) и белокочанную капусту (минус 7,4 процента). Среди лидеров снижения также морковь (минус 6,5 процента), репчатый лук (минус 5,2 процента), помидоры (минус 5 процентов) и огурцы (минус 1,7 процента). В среднем цены на фрукты и овощи за неделю упали на 4,1 процента.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила против государственного регулирования цен на продукты по ее словам, такая мера приведет только к дефициту и черному рынку, где стоимость исчезнувших из продажи товаров будет выше. По ее словам, Банк России пытается добиться ситуации, при которой спрос не обгонял бы возможности наращивания выпуска товаров, как это было в последнее советское десятилетие.

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