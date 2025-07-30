В Польше захотели отменить безвиз для нескольких стран

RMF24: Польша захотела отменить безвизовый режим для нескольких стран

В Польше захотели добиться от Европейского союза (ЕС) отмены безвизового режима для нескольких стран. Об этом заявил замглавы польского МВД Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF24.

Политик отметил, что власти страны направят соответствующую заявку в рамках Шенгенского соглашения. О каких именно странах идет речь, Мрочек не уточнил, пояснив, что отмена коснется только тех государств, чьи граждане регулярно нарушают законы Польши.

В качестве примера он привел Колумбию — в 2024 году Варшава обязала ее жителей оформлять рабочие визы в случае соответствующей цели поездки. При этом безвизовый въезд для туристов из этой латиноамериканской страны пока не отменили.

Ранее правительство Польши запросило включить в повестку Совета ЕС транспортный безвиз для Украины. Об этом заявил глава польского комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур.