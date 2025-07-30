В России назвали одну обязанность водителей перед ГАИ неоправданной

Автоэксперт Похмелкин: У водителя на сегодня нет смысла прятаться от штрафа ГАИ

Новые ограничения и запреты всегда вызывают негативную реакцию у водителей, при этом на сегодня нет смысла прятаться от Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) из-за штрафов, поскольку их просрочка оборачивается против самих автовладельцев, рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось о том, что за смену места жительства без своевременного уведомления ГАИ водителям грозит штраф. Автовладельцы обязаны уведомлять инспекторов о переезде на постоянное место регистрации в течение 10 дней.

Эксперт отметил, что на сегодня смена места жительства не является экстраординарным и главным событием для водителя, поэтому данная мера социально не оправдана. Обязанность уведомлять об этом ГАИ в короткий срок обременительно для автовладельца, который в первую очередь продолжает оставаться для автоинспекции собственником транспортного средства, добавил он.

Сегодня большинство штрафов приходят все-таки даже не по почте, и люди узнают о них не из этого источника. Виктор Похмелкин председатель «Движения автомобилистов России»

«В конце концов, человек сам рискует, потому что сейчас есть некая льгота, если человек заплатил штраф в определенное время. Если он этот срок нарушил или пропустил, то он будет платить больше. То есть нет никого смысла прятаться сегодня водителю от Госинспекции, это только усугубляет ситуацию. Поэтому, я думаю, что ничего другого за этим, кроме фискальной цели, нет», — считает Похмелкин.

Ранее Похмелкин сообщил, что новое правило в ПДД определенно вызовет негодование у водителей и может повлечь за собой социальное напряжение в обществе. По его словам. нововведение может запутать людей, не все сразу воспримут эту норму, что повлечет многочисленные штрафы.