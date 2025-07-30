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08:29, 30 июля 2025Экономика

Водителей в России предупредили о неожиданном штрафе

Юрист Воропаев: За переезд без уведомления ГАИ водителей могут оштрафовать
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За смену места жительства без своевременного уведомления Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) водителям грозит штраф. О необычном поводе для наказания предупредил россиян автоюрист Лев Воропаев, пишет «Прайм».

По словам специалиста, автовладельцы обязаны уведомлять инспекторов о переезде в течение 10 дней. Однако речь идет о смене постоянной регистрации по месту жительства. За несвоевременное предоставление информации предусмотрен штраф в размере 1500-2000 рублей. «Но на самом деле это крайне редко практикуется сотрудниками Госавтоинспекции», — уточнил Воропаев.

С наибольшей вероятностью к такой ответственности привлекут людей, которые пытаются оспорить штраф с камер видеонаблюдения, ссылаясь на то, что не видели постановление из-за переезда.

«Они говорят, что постановление не приходило, так как они сменили адрес регистрации, поэтому не могли своевременно обжаловать. На что суды указывают, что они были обязаны информировать ГАИ о смене регистрационного адреса, куда им и нужно было направлять соответствующее постановление. В связи с этим суды отказывают им в восстановлении, например, срока на подачу жалоб», — объяснил юрист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за наклейки с нецензурным содержанием на машине. Такое нарушение будет считаться мелким хулиганством — за него штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей. Также возможен административный арест на 15 суток. Если нарушитель к тому же не будет повиноваться представителю власти, штраф вырастет до 1500-2000 рублей.

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