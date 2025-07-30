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13:13, 30 июля 2025Россия

В России предложили отбирать машины у «смеющихся над приговорами» автовладельцев

Адвокат Белочистов: За нарушение ПДД у автовладельцев нужно забирать машины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

За нарушение ПДД у автовладельцев в ряде случаев нужно забирать машины. За введение соответствующих изменений в законодательство выступил адвокат Виталий Белочистов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Юрист указал на неэффективность существующих мер, применяемых в отношении нарушителей, если это привело к последствиям, предусмотренным Уголовным кодексом.

«Они смеются просто над этими приговорами. Что такое для этого человека, который управлял Porsche Cayenne, [штраф в] 180 тысяч рублей?» — задался вопросом Белочистов. Он предложил конфисковывать «орудия преступления» — автомобили, на которых совершаются такие нарушения.

Ранее жителей России предупредили о возможных последствиях введения нормы, предписывающей автовладельцам уступать дорогу спецтранспорту. «Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

ЖЗЛ
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