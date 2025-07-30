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20:00, 30 июля 2025Экономика

В торговой войне США и Китая увидели плюсы для Европы

ЕЦБ: Торговая война США и Китая может помочь в борьбе с инфляцией в Европе
Вячеслав Агапов

Фото: Toby Melville / Reuters

Торговая война США и Китая может помочь в борьбе с инфляцией в Европе. Плюсы для региона увидели аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как отмечают экономисты, если Китай в ответ на ужесточение торговли перенаправит потоки своих товаров из США в Европу, цены в объединении начнут снижаться из-за выросшей конкуренции. Тенденцию поддержит снижение курса китайского юаня, которое делает китайские товары дешевле и привлекательнее для европейских импортеров.

Снижение цен на импортную продукцию приведет к замедлению роста цен и уменьшению инфляции для непродовольственных промтоваров на 0,5 процентного пункта. Общая инфляция может опуститься на 0,15 процентного пункта.

«Структура китайского экспорта в США и страны еврозоны схожа, что делает еврозону естественной альтернативой. Налаженные цепочки поставок, которые расширились после последней торговой войны между Китаем и США, а также продолжающаяся модернизация промышленности в Китае способствуют перенаправлению торговых потоков», — пишет ЕЦБ.

Сильнее всего приток китайского импорта затронет производителей одежды, электроники и мебели. также давление на цены окажет увеличение поставок товаров из КНР через e-commerce платформы.

В ответ на угрозы вторичных санкций США за покупку российской нефти представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что приоритетом Китая остаются его собственные интересы в сфере энергетической безопасности. «Китай будет принимать разумные меры в сфере энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне не может быть победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — пообещал он.

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