В Узбекистане убили известную певицу

В Узбекистане убили певицу Зебойи Жахон, подозревается ее муж

Узбекскую певицу Зебойи Жахон убили в Самаркандской области. Об этом сообщили в программе Millar телеканала Milliy TV.

Уточняется, что в преступлении подозревается ее муж. Трагический инцидент произошел в Тайлакском районе 26 июля, когда муж артистки пришел увидеться с детьми. Между мужем и женой возникла ссора, в результате которой певица могла быть задушена своим мужем. По данным телеканала, Зебойи Жахон была матерью троих детей.

Кроме того, в программе сообщили, что, по информации пресс-секретаря генерального прокурора республики Хаёта Шамсутдинова, мужчина задержан и в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в Андижане (расположен в восточной части Узбекистана) мужчина, участвовавший в сборе хлопка вместо одной из местных студенток, убил ее, не получив обещанных денег за работу.