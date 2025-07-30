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00:35, 30 июля 2025Бывший СССР

В Узбекистане убили известную певицу

В Узбекистане убили певицу Зебойи Жахон, подозревается ее муж
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Узбекскую певицу Зебойи Жахон убили в Самаркандской области. Об этом сообщили в программе Millar телеканала Milliy TV.

Уточняется, что в преступлении подозревается ее муж. Трагический инцидент произошел в Тайлакском районе 26 июля, когда муж артистки пришел увидеться с детьми. Между мужем и женой возникла ссора, в результате которой певица могла быть задушена своим мужем. По данным телеканала, Зебойи Жахон была матерью троих детей.

Кроме того, в программе сообщили, что, по информации пресс-секретаря генерального прокурора республики Хаёта Шамсутдинова, мужчина задержан и в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в Андижане (расположен в восточной части Узбекистана) мужчина, участвовавший в сборе хлопка вместо одной из местных студенток, убил ее, не получив обещанных денег за работу.

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