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14:43, 31 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о предложении Западу забрать заключенных из Белоруссии

Лукашенко: Запад отказался забрать тысячи заключенных из Белоруссии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В ходе переговоров с западными странами президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал партнерам забрать из республики тысячи заключенных, но иностранные коллеги отказались. Об этом рассказал сам белорусский лидер, передает БелТА.

«Я им в последний раз сказал: "Хотите, мы вам и этих добавим?" — "Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих"», — вспомнил о беседе с западными переговорщиками Лукашенко.

Отмечается, что белорусский президент предложил освободить несколько тысяч заключенных, осужденных по различным преступлениям.

Ранее Лукашенко призвал чиновников и дипломатов готовиться к военной мобилизации. Президент Белоруссии отметил, что, несмотря на мирное время, страна находится в очень тяжелом положении.

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