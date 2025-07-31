Лукашенко рассказал о предложении Западу забрать заключенных из Белоруссии

Лукашенко: Запад отказался забрать тысячи заключенных из Белоруссии

В ходе переговоров с западными странами президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал партнерам забрать из республики тысячи заключенных, но иностранные коллеги отказались. Об этом рассказал сам белорусский лидер, передает БелТА.

«Я им в последний раз сказал: "Хотите, мы вам и этих добавим?" — "Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих"», — вспомнил о беседе с западными переговорщиками Лукашенко.

Отмечается, что белорусский президент предложил освободить несколько тысяч заключенных, осужденных по различным преступлениям.

Ранее Лукашенко призвал чиновников и дипломатов готовиться к военной мобилизации. Президент Белоруссии отметил, что, несмотря на мирное время, страна находится в очень тяжелом положении.