Лукашенко высказался о действиях мигрантов в Белоруссии фразой «все что захочется»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит мигрантам в республике делать «все что захочется». Его слова приводит агентство «БелТА».
По словам белорусского президента, в стране готовы принять всех, кто хочет работать и уважать народ вместе с государством.
«Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется», — добавил Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко предлагал партнерам из стран Запада забрать из республики тысячи заключенных. Однако они отказались, уточняет президент Белоруссии.