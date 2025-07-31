Лукашенко высказался о действиях мигрантов в Белоруссии фразой «все что захочется»

Лукашенко заявил, что не позволит мигрантам делать все что захочется

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит мигрантам в республике делать «все что захочется». Его слова приводит агентство «БелТА».

По словам белорусского президента, в стране готовы принять всех, кто хочет работать и уважать народ вместе с государством.

«Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется», — добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко предлагал партнерам из стран Запада забрать из республики тысячи заключенных. Однако они отказались, уточняет президент Белоруссии.