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08:39, 31 июля 2025Мир

Названы повлиявшие на изменение позиции Трампа по России факторы

Independent: Телевизор и Мелания повлияли на изменение позиции Трампа по России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кадры конфликта на Украине, которые показывают по телевизору, а также мнение первой леди США Мелании Трамп повлияли на изменение позиции главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.

«Он дедушка, он семьянин, и изображения раненых или голодающих детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — сказал представитель администрации американского президента.

Он добавил, что Трамп принимает решения на основе того, что, по его мнению, является наиболее достоверной информацией, доступной ему в данный момент. По его словам, кадры, показанные по телевидению, свидетельствует о том, что он заботится о защите детей.

Источник, близкий к президенту США, также призвал не недооценивать влияние его супруги Мелании. Трамп сам признавал, что она повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

28 июля президент США Дональд Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.

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