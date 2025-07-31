Невменяемый россиянин нанес приятелю 56 ударов стулом, молотками, напильником и ножом

Суд приговорил к 13 годам жителя Саратова за особо жестокое убийство в гараже

Саратовский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 62-летнего местного жителя Игоря Беспалова, который с особой жестокостью расправился с приятелем в гараже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из приговора следует, что вечером 10 сентября 2023 года между мужчинами произошел конфликт на почве внезапно вспыхнувшей неприязни. Беспалов стал хватать все имеющиеся в гараже предметы и бить ими товарища. В ход пошли деревянный стул, нож, три молотка и напильник. Потерпевший получил не менее 56 ударов по телу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На суде Беспалов признал вину частично, заявив, что был в невменяемом состоянии. С него взыскали два миллиона рублей в пользу семьи приятеля.

Ранее сообщалось, что на Урале тренер по карате расправился с супругой и, для того чтобы скрыть это устроил ДТП.

